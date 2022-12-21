Süper gıdalara ideal bir örnek olan pancar, sağlığınıza çok çeşitli yararlar sağlayabilir. Çiğ, kavrulmuş, salamura edilmiş, püre haline getirilmiş veya pancar suyu haline getirdiğiniz pancarın her türlüsü faydalıdır. Çok yönlülüğü sayesinde hem faydalıdır hem de kolayca tüketilebilir. Ancak pancarın suyu sıkıldığında vücut üzerindeki etkileri pancar yemekten farklı olabilir.Bir bardak pancar suyuyla aynı etkiyi elde etmek için ortalama bir insanın tek seferde yiyebileceğinden çok daha fazla pancar gerekir. Antioksidanlar, nitratlar, vitaminler ve mineraller pancar suyunda daha yoğundur. Ancak pancar suyu, yiyeceğiniz pancarlara göre lif bakımından daha eksiktir.