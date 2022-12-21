×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Roza Yüksek tansiyona karşı adeta ilaç gibi etkili! Tansiyonu dengeleyen doğal şifacı...
Yüksek tansiyona karşı adeta ilaç gibi etkili! Tansiyonu dengeleyen doğal şifacı...

Yüksek tansiyona karşı adeta ilaç gibi etkili! Tansiyonu dengeleyen doğal şifacı...

Roza

150 Bölüm | 05:57:53
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yüksek tansiyona karşı adeta ilaç gibi etkili! Tansiyonu dengeleyen doğal şifacı...

Roza 02:16
02

Bu çay her bir yağ hücresini “hedef” alıyor! Fazlalıklardan kurtulmanın sırrı bu yudumda

Roza 02:16
03

Aradığınızı tek seferde bulacaksınız! Hiç olmadığı kadar düzenli buzdolabının sırrı...

Roza 02:12
04

Bu besini düzenli tüketmek adeta kalbi gençleştiriyor! Tüm damar tıkanıklığını anında açıyor...

Roza 00:58
05

Vücuttaki yağları dinamit gibi patlatıyor! İşte ayda 4 kilo vermeye yardımcı karışım

Roza 01:07
06

Günlük hayatta yapılan en yaygın hata! Nevresimlerinizi değiştirirken...

Roza 01:00
07

Dünyanın en sağlıklı meyvesi! Her türlü derde deva oluyor...

Roza 01:07
08

El ve ayakları hep üşüyenler dikkat! Damarlarınızda farkında olmadığınız o sessiz tehlike...

Roza 01:10
09

Nörologların "beyin gençleştirici" dediği o besin! Haftada bir porsiyon...

Roza 02:10
... KAPAT
**

Copyright © 2022 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı