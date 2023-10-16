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Yüz maskesini uygulamak için en doğru zaman! Etkilerini 5'e katlıyor…

Yüz maskesini uygulamak için en doğru zaman! Etkilerini 5'e katlıyor…

Roza

150 Bölüm | 06:00:37
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Yüz maskesini uygulamak için en doğru zaman! Etkilerini 5'e katlıyor…

Roza 01:28
02

Tertemiz damarların sırrı! Meğer tüm tıkanıklığı çözüyormuş...

Roza 01:47
03

Günde 1 bardak tüketmek metabolizmayı ateşliyor! 2 beden birden küçültüyor

Roza 01:31
04

Yiyenin yüzüne renk geliyor! Kansızlık sorununu bitiren demir deposu...

Roza 02:51
05

Günde 10 gramı kalp krizi riskini bitiriyor! Her lokması kalbi koruyor

Roza 03:03
06

Horlamayı bitiren mucize içecek! Yatmadan önce bir bardak için…

Roza 01:26
07

Damarları sadece üç saatte tertemiz yapıyor! Kan pıhtısı riskini bitirerek hayat kurtaran mucizevi "kırmızı içecek

Roza 01:47
08

Karaciğerdeki zehri atıyor! Bir lokmasıyla toksinlerin kronik hastalığa dönüşmesini engelliyor

Roza 01:38
09

Böbreğinizin çürümeye başladığını gösteren ilk işaret! Basit bir üşütme sanılıp ihmal ediliyor

Roza 01:23
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