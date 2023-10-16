Yüz maskeleri cilt bakımı rutininizi geliştirirken de birçok amaca hizmet ederler. Yüz maskenizin türüne bağlı olarak cilt bakım ürününüz cildinize nemlendirici veya detoks etkisi katabilir. Uygun şekilde kullanıldığında, cildinize ekstra bir destek vererek faydalı olabilirler. Birçok farklı çeşitte yüz maskesi olduğu gibi, bunların ne zaman kullanılacağı konusunda bazı kafa karışıklıkları bulunabiliyor. Yüz maskelerinizi doğru zamanda uygulamak, parlak cilt ile sivilce oluşumu arasındaki farkı yaratabilir.