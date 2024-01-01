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7/24 Dinle Hikayesi Var

Hikayesi Var Şarkı Sözleri

Rubato Hikayesi Var şarkı sözleri 7/24dinle.com'da! Birçok kişinin aklında yer edinen Rubato Hikayesi Var şarkı sözleri ve nakaratı dinleyenler tarafından merak ediliyor. Sanatçının hayranları tarafından en çok beğeni alan şarkıları arasında bulunan Hikayesi Var sözlerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca dilediğiniz sosyal medya platformundan sözleri paylaşabilirsiniz.
Rubato

Rubato

Hikayesi Var

  • Sevda Ft Nükhet Duru

  • Yaralım ft Nükhet Duru

  • Seninle Ft Nükhet Duru

  • Nerde Ft Nükhet Duru

  • Aşık Oluyorum Ft Nükhet Duru

  • Beni Benimle Bırak Ft Nükhet Duru

  • Bir Nefes Gİbi Ft Nükhet Duru

  • Kazandım Ft Nükhet Duru

  • Destina Ft Nükhet Duru

  • Gözlerin Bulutlu Ft Nükhet Duru

  • Mahmure Ft Nükhet Duru

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