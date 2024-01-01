Sevda Ft Nükhet Duru Saçların alev gibi, gözlerin rüya gibi, Güzelsin hayallerde özlenen cennet gibi, Ne kadar gizlesem de ne kadar yok desem de, Hayalin dünkü gibi yaşıyor gözlerimde, Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına, Sevda sevda değmez ona ağlamaya, Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına, Sevda sevda değmez ona ağlamaya * Gözlerin nemli nemli yaralı ceylan gibi Ağlayıp inliyorsun içli bir keman gibi Ne kadar beklesem de ne kadar sabretsem de Yıllarca aldatıldım bekledim mecnun gibi Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına Sevda sevda değmez ona ağlamaya Sevda sevda unut onu dinsin gönlünde fırtına

Nerde Ft Nükhet Duru Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar Hani dönerdi ner'de? Ne tadım ne tuzum var Bağrımda esme rüzgar, ezberim eski aşklar Hani dönerdi ner'de? Ne tadım ne tuzum var *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellеrle? *** Hasret eski bir ülkе, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk Hasret eski bir ülkе, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? *** Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar Hani dönerdi nerde? Ne gündüz ne gecem var Bağrımdan uçan kuşlar, söyleyin dağlar taşlar Hani dönerdi nerde? Ne gündüz ne gecem var *** Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk Hasret eski bir ülke, gitgide büyümekte Çıkıp gelmezsin ner'de? El eleyken el olduk, ah *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellerle? *** Ner'de ner'de ner'de? Haylazım, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Kalınır mı ellerle? Ner'de ner'de ner'de? Hainim, canım nerde? Ner'de ner'de ner'de? Uyunur mu ellerle?

Bir Nefes Gİbi Ft Nükhet Duru Bir mektup yazdım sana bir resim, bir çiçek Bir de gözyaşı var içinde Bir mektup yazdım sana ellerim, gözlerim Bütün umutlarım içinde sevgilim Aç bak ne çok özlemişim seni İçimde bir nefes gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi Aç bak ne çok özlemişim seni İçimde bir nefes gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi *** Bir mektup yazdım sana rengimiz sesimiz Birde şarkımız var içinde Bir mektup yazdım sana bir ömür bir hayat Kendimi gönderdim içinde sevgilim Aç bak ne çok özlеmişim seni İçimde bir nefеs gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi Aç bak ne çok özlemişim seni İçimde bir nefes gibi Aç bak nasıl saklamışım seni İçimde bir nefes gibi İçimde bir nefes gibi İçimde bir nefes gibi

Kazandım Ft Nükhet Duru Her karşıma çıkana dört elle sarıldım Her yüzüme güleni dost sandım yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Zayıf günlerim oldu, ne olsa insandım Kutsal bir duyguydu aşk, sevdim, yanıldım Kalbimde yer yok artık sahte duygulara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım yanıldım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Gün oldu insanlara, hayata darıldım Gün oldu bir hayali aşk sandım, yanıldım Harcayamam sevgimi, aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım *** Harcayamam sevgimi aşktan korkanlara Seni kaybettim ama kendimi kazandım