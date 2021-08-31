.. Ünlü tiyatrocu Ferhan Şensoy hayatını kaybetti! Ferhan Şensoy kimdir ve neden vefat etti? / 31.08.21

Sabah

SON DAKİKA HABERİ: Usta Tiyatro, sinema ve televizyon oyuncusu, senaryo yazarı, şair ve Ortaoyuncular Tiyatro Topluluğunun kurucusu Ferhan Şensoy, 2 Temmuz tarihinden bu yana tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şensoy’un ölüm haberini Sanatçının eski eşi oyuncu Derya Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ustamı, kızlarımın babasını kaybettik çok üzgünüz." ifadeleriyle Şensoy'un vefatını duyurdu.