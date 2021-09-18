1 milyon esnafı yakından ilgilendiriyor: Yeni yıldan itibaren geçerli olacak / 18.09.21

Sabah

Gelir Vergisi Kanunu'na göre bazı çalışanların gelir vergisinden muaf tutulmasına "esnaf muaflığı" adı veriliyor. Yeni yıldan itibaren yaklaşık bir milyon küçük esnaf daha kalıcı olarak bu kapsama girecek. Esnaf muaflığından bir işyeri açmadan giyim, süs eşyası gibi ürünler satanlar, musluk, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, traktör, sandalla ücret karşılığı taşıma yapanlar, evde dikiş, turistik eşya gibi üretim yapanlar yararlanabiliyor.