Mersinde Halk Eğitimde El Sanatları öğretmenliği yapan 2 çocuk annesi Yasemin Birbudak en yakın arkadaşının lösemi hastası kızından etkilenerek 10 yıl önce kurduğu Tebessüm Gönüllüleri Grubu” sayesinde bugüne kadar 10 bin çocuğun hayatın dokundu. 12 bin gönüllü sayısına ulaşan destek grubu sadece lösemili çocukların değil, savaştan etkilenen, yangında mağdur olan çocukların hayatına da dokunuyor. Çocukların oyuncak, giyecek, eğitim gibi ihtiyaçlarını karşılayan grup, ihtiyaç sahibi çocukların yüzünü güldürüyor.