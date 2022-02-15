100 milyonluk kavgada yeni aşama: Sadrazam mirasında düğümü Mitokondri bağı çözecek / 15.02.22

Son dakika haberi: Avlonyalı Mehmed Ferid Paşanın soyunu devam ettiren Celalettin Paşa ile Hatice Seniye Hanımın torunları arasındaki 100 milyon liralık miras kavgası Adli Tıp raporuyla farklı bir boyuta taşındı. Nüfusta paşanın kızı olarak görünmeyen Hatice Saniye Hanımın günümüzdeki mirasçılarının itirazıyla açılan mezarlarından alınan DNA örneklerinden sonuç alınamadı. Adli Tıp raporunda Hatice Seniye Hanımın torunu Süleyman Sedes ile Sadrazamın eşi Rafet Hanım arasındaki anneden çocuğa geçen mitokondri bağına bakılabilir denildi