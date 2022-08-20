Erde Mühendislik İcra Kurulu Başkanı Ceren Atamanı arayan tele-dolandırıcılar günlerce sözde polislerin emriyle bankadaki paralarını çekmiş, genç mühendisin yaklaşık 1,6 milyon dolar ve yüklü miktarda ziynet eşya kaptırdığı dolandırıcılar, yaşlı bir kadını da 67 milyon lira dolandırmıştı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 100 milyondan liradan fazla vurgun yapan 47 kişilik tele-dolandırıcılık örgütü hakkında, Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, Kara para aklama, dolandırıcılık suçlarından dava açtı. Hazırlanan 331 sayfalık iddianamede, dolandırılan iki kadın mağdur olarak yer aldı. Dava, Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.