120 dakika 8 can kurtarıldı! SABAH o anlara tanıklık etti / 16.08.21

Sabah

Batı Karadeniz Bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle mahsur kalan ve kurtarılmayı bekleyen vatandaşları tahliye etmek için çalışmalar aralıksız devam ediyor. SABAH muhabiri İlker Turak, Jandarma Genel Komutanlığı'nın nefes kesen arama kurtarma çalışmalarına katıldı. Gece gündüz çalışma kabiliyeti olan Sikorsky S-70 ile 120 dakikalık uçuşta toplam 5 noktadan 8 vatandaş mahsur kaldıkları yerden kurtarılırken, ulaşımın kapandığı köylere de temel gıda maddeleri ulaştırıldı.