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14 Mayıs seçim sonuçları netleşmek üzere! Başkan Erdoğan açık ara önde! Yurt dışı seçim sonuçları açıklandı mı? / 15.05.23

14 Mayıs seçim sonuçları netleşmek üzere! Başkan Erdoğan açık ara önde! Yurt dışı seçim sonuçları açıklandı mı? / 15.05.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

14 Mayıs seçim sonuçları netleşmek üzere! Başkan Erdoğan açık ara önde! Yurt dışı seçim sonuçları açıklandı mı? / 15.05.23

Sabah 01:07
02

Erdoğan’a Karadeniz’den tam destek / 15.05.23

Sabah 00:39
03

Güçlü Türkiye’den yana olanlar kazandı / 15.05.23

Sabah 01:06
04

Ekonomi ajandası hazır / 15.05.23

Sabah 01:19
05

Öndeyiz dediler veri paylaşamadılar / 15.05.23

Sabah 02:49
06

Seyyar sandık / 15.05.23

Sabah 00:21
07

Türkiye sandığa koştu / 15.05.23

Sabah 02:32
08

Erdoğan’a rekor oy bu illerden çıktı / 15.05.23

Sabah 00:49
09

Dünyanın gözü Türkiye’deydi / 15.05.23

Sabah 03:49
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