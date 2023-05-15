Son dakika haberi: 14 Mayıs seçim sonuçları artık belli olma aşamasına geldi. Sandıkların çok ufak bir dilimi sayılmadı. Seçim sonuçlarına göre Recep Tayyip Erdoğan açık ara farkla seçimi birinci sırada tamamladı. Yine AK Partide genel seçim sonuçlarına göre en yakın rakibinin 10 puan önünde birinci parti oldu. Seçim sonuçları incelendiğinde MHPnin yapılan algının aksine yüzde 10un üstünde olması dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turda bitip bitmeyeceğini yurt dışı oylar belirleyecek. Erdoğanın gelecek sonuçlara göre seçimi ilk turda bitirme ihtimali var. Ancak, ikinci tura kalması da olası. İşte seçim sonuçları ile ilgili son dakika haberinin detayları...