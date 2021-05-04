15 Mayıs'ta ne olacak? WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili çarpıcı '120 gün' detayı... / 04.05.21

Son dakika haberi: WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili son tarih yaklaşıyor. WhatsApp, gizlilik sözleşmesi ile birçok kişisel bilgiyi kullanma hakkı elde ediyor. Gizlilik sözleşmesi dayatması sonrası yüz binlerce abonesini kaybeden WhatsApp geri adım atmamış, sözleşmenin yürürlüğe gireceği tarihi ertelemişti. Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Ali Murat Kırıka, 15 Mayısta ne olacak? sorusunu sorduk. Kırık, sürecin nasıl işleyeceğini anlattı, alternatif uygulamalar hakkında bilgi verdi. Kırıkın açıklamalarında 120 gün detayı dikkat çekti. Peki, WhatsApp gizlilik sözleşmesini kabul etmeyenleri neler bekliyor? İşte WhatsApp gizlilik sözleşmesi ile ilgili merak edilen tüm soruların yanıtları...