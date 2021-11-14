15 Temmuz gazisinden Kemal Kılıçdaroğlu'na tepki: İktidarınızda bizi asacaksınız herhalde / 14.11.21

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbulda Can Göktuğ Boz tarafından samuray kılıcıyla katledilen Mimar Başak Cengizin Ankaradaki ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Burada 15 Temmuz gazileriyle konuşan Kılıçdaroğlu, tepkilere maruz kaldı. CHPli milletvekillerinin imzasıyla 15 Temmuzda meydana inen insanlar için soru önergesi verildiğine değinen 15 Temmuz gazisi, Bu vatan evlatları, iktidar olursanız sizin hükümetinizde hangi pozisyonda olacak? sorusunu yöneltti. Bu sırada bir başka 15 Temmuz gazisi vatandaş, Bizi asacaklar herhalde diyerek tepki gösterdi.