150 kişilik uçağa 640 Afgan binmişti: Rusya'dan çarpıcı iddia... / 19.08.21

Sabah

Taliban'ın Afganistan'da yönetimi ele geçirmesinin ardından bazı Afganların hayatlarını kaybetmek pahasına uçaklara tırmanmaya çalışmasının yanı sıra 640 Afgan vatandaşının ABD'ye ait 150 kişilik kargo uçağına bindirildiği görüntüler de dünya genelinde yankı uyandırmıştı. 640 Afganın akıbeti merak edilirken Rusya'dan olaya ilişkin çarpıcı bir iddia ortaya atıldı.İddiaya göre; Katar üzerinden ABD’ye götürülecekleri söylenen ve Uganda’ya götürüldüklerinden haberi olmayan 640 Afgan vatandaşı söz konusu ülkeye yerleştirildi.