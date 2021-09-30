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7/24 Dinle Sabah 150 vatandaşın canına kastetti! Kolon kesen kişi Sülün Mehmet çıktı / 30.09.21
Sabah

150 vatandaşın canına kastetti! Kolon kesen kişi Sülün Mehmet çıktı / 30.09.21

Sabah

İstanbul Sultangazi'de 150 kişinin oturduğu apartmanın kolonlarını keserek insanları hayatını tehlikeye atan skandalın arkasından kamuoyunun "Sülün Mehmet" olarak tanıdığı Mehmet Rasim Demirkıran çıktı. Sülün Mehmet lakaplı Demirkıran, vatandaşlara faizle borç vererek insanların hayatını zindana çevirmesiyle biliniyor. Kamuoyu, SABAH'ın gündeme getirdiği haberlerle Sülün Mehmet'in kâbusa çevirdiği hayatlardan haberdar olmuştu.
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