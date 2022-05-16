19 yaşındaki Kübra’nın öldüğü kaza soruşturması sil baştan! Mahkeme ailenin itirazını kabul etti / 16.05.22

İzmir’de geçtiğimiz 26 Şubat’ta yolun karşısına geçmek istediği sırada bir otomobilin çarptığı, başka bir otomobilin de sürüklediği Kübra Karabaş’a 19 çarpan araç sürücüleri Ömer A. ile Yıldırım C. hakkında ‘kovuşturmaya yer yoktur’ kararı verildi. Evlat acısı yaşayan baba Mehmet Karabaş, avukatı Cengiz Demirci aracılıyla savcılık kararına itiraz etti. İzmir 1. Sulh Ceza Mahkemesi ailenin itirazını haklı buldu, soruşturmanın genişletilmesine karar verdi. SABAH’a konuşan acılı baba Mehmet Karabaş, “Kızımın hayali aşçı olmaktı. Üniversite sınavına hazırlanıyordu. Gastronomi bölümünü kazanmak istiyordu. Kısmet olmadı. İtirazımız kabul edildi. Soruşturma genişletilerek yeniden yapılacak. Güzel bir gelişme oldu. Adalete güveniyorum” dedi.