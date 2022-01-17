19 yıllık sırdan ‘yasak aşk’ çıktı! Divanın altından çıkıp öldürmüş, cesedi köye gömmüş / 17.01.22

Elazığ’da 2003 yılında ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan temizlik işçisi Ruhi Canbolat’ın eşi ve yasak aşk yaşadığı kişinin ağabeyi tarafından sırtından bıçaklanarak öldürüldüğü ortaya çıktı. Dosyanın Elazığ polisi tarafından yeniden ele alınıp sır perdesinin aydınlatılması üzerine Canbolat’ın cesedinin motosiklet sepetinde bir köye taşınıp tarlaya gömüldüğü anlaşıldı. Gömülü yerden çıkarılan kemikler maktule ait çıkarken Canbolat’ın eşi, onun yasak aşkı ve yasak aşkının ağabeyi tutuklanarak cezaevine konuldu.