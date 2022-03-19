1915 Çanakkale Köprüsü dünyanın gündemine oturdu! / 19.03.22

Asya ile Avrupayı birbirine bağlayan simgelerin köprüsü Çanakkale 1915, dün Başkan Recep Tayyip Erdoğanın katıldığı törenle hizmete açıldı. 2023 metrelik uzunluğu ile dünyanın en uzun orta açıklığa sahip köprüsü olma özelliği taşıyan 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde Asya ile Avrupa kıtaları, denizin üstünden dördüncü kez kavuştu. Orta açıklığı itibarıyla dünyanın en uzun köprüsüne sahip Japonyayı geride bırakarak bu alanda ilk sıraya yerleşen 1915 Çanakkale Köprüsü, dünya basınında da manşetleri süsledi.