2. lig futbolcusu, akraba kızlarını taciz etti / 11.10.21

Sabah

İki kız kardeş yıllarca akrabaları tarafından cinsel istismara maruz kaldı. Başlayan öfke nöbetleri sonrası henüz çocuk yaşta sinir hastalıkları hastanesine yatırıldı. 7 yaşındaki S.K. ile 11 yaşındaki E.K.'yi istismar eden akrabanın ise 2. Lig takımı futbol oyuncusu olduğu ortaya çıktı. Şu an 11 ve 15 yaşında olan çocukları taciz eden futbolcu Erhan K.'nin 25 yıla kadar hapsi isteniyor. İstismarcı akraba Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.