2015'ten gelen çarpıcı video: Rusya Ukrayna savaşının nedeni Batı! / 04.03.22

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş sürerken savaşın nedenleri, haklı, haksız ve tetikleyicilerine ilişkin de çok sayıda tespitin ortaya saçıldığı bir süreç yaşanıyor. Bilgi kirliliğinin de had safhaya çıktığı savaş günlerine 2015ten ışık tutacak bir veri paylaşıldı. ABD’nin etkili siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler teorisyeni John Mearsheimerın 2015 yılı konuşmasında Ukraynanın ABD başta olmak üzere batı ülkeleri tarafından acı bir sona doğru itildiğini, adeta kandırılarak Rusyanın kucağına atıldığını anlattığı konuşması ortaya çıktı.