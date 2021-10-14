2022 asgari ücret zammı için geri sayım! HAK-İŞ asgari ücret zam talebini açıkladı / 14.10.21

Sabah

Türkiye'deki milyonlarca çalışan '2022 asgari ücret ne kadar olacak?' sorusunun yanıtını merak ediyor. Yeni asgari ücret rakamı ile ilgili ilk olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den açıklama gelirken, Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da 2022 asgari ücret zam oranı talebini duyurdu. Asgari ücret kısa çalışma ödeneği, işsizlik maaşı gibi birçok kaleme de etki ediyor. Peki asgari ücret tespit komisyonu ne zaman toplanacak? Asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? İşte milyonların merak ettiği asgari ücret hesabı!