2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak? İşte milyonlarca çalışanın merak ettiği asgari ücret hesabı / 12.10.21

Sabah

2022 asgari ücret zammı için ilk açıklama dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den geldi. Bakan Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yakın zamanda toplanacağını belirtti. Söz konusu açıklama sonrası; '2022 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' 'Yeni asgari ücret zammı' sorgulamaları internet üzerinden hız kazandı. Milyonlarca vatandaşın maaşıyla birlikte herkesin gelirini, borcunu, ödeneklerini belirleyen asgari ücret Aralık ayında belirlenecek. Peki asgari ücret kaç lira olacak? Bugüne kadar hangi sistemde artışlar yapıldı. İşte 2022 asgari ücret zammı ile ilgili ilk ipuçları!