"2024 yılını 'Türkiye-Macaristan Kültür Yılı' olarak kutlayacağız" / 11.11.21

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile ortak basın toplantısı düzenledi. İkili açıklamalarına başlamadan önce yapılan anlaşmaları imzalarken, Başkan Erdoğan iki ülke arasındaki ticarete dikkat çekti ve Ticarette 6 milyar doları yakalamayı hedefliyoruz. Macaristanda 500 firmamız faaliyet gösteriyor. Ülkede 700 milyon dolarlık Türk varlığı bulunuyor. Macar yatırımcılara her türlü desteği vereceğiz. 2024 yılını Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olarak kutlayacağız. dedi. Yunanistan Başbakanı Miçotakisin yaptığı mülteci açıklamasını nankörce bulan Başkan Erdoğan, ABDnin Dedeağaçtaki askeri varlığını artırmasıyla ilgili olarak da NATO içerisinde askeri varlık ve mali destek olarak Türkiye ABDden sonra ilk 7 sırada olan ülkedir. Yunanistan çok gerilerde. Biz kendimize inanıyoruz, güveniyor. Bu bölgenin sigortasıyız dedi.