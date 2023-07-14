Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Fatih Kalu, 15 Temmuz hain darbe girişimini öğrenir öğrenmez vatanını savunmak için Ankarada sokağa çıktı. İlk olarak Milli İstihbarat Teşkilatı MİT binası önüne sonra Cumhurbaşkanlığı Külliyesine geçti. Burada FETÖcü hainlerin helikopterden açtığı ateş sonucu vurularak şehit düştü. Şehit babası Erdal Kalu ise; oğlundan habersiz gece boyunca Genelkurmay Başkanlığı önünde kurşunlara aldırış etmeden yaralıları taşıdı. Oğlunun şehit olduğunu öğrendiğinde ise dünyası yıkıldı. Erdal Kalu, o gece yaşadıklarını ve oğlunu SABAHa anlattı.