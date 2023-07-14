×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Sabah
21 yaşındaki 15 Temmuz şehidinin son sözleri bu olmuş: "Şehit olmaya gelen yok mu?" / 14.07.23

21 yaşındaki 15 Temmuz şehidinin son sözleri bu olmuş: "Şehit olmaya gelen yok mu?" / 14.07.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

21 yaşındaki 15 Temmuz şehidinin son sözleri bu olmuş: "Şehit olmaya gelen yok mu?" / 14.07.23

Sabah 02:00
02

Başkan Çalık için ‘ifade versin’ talebi / 14.07.23

Sabah 01:38
03

Emekli ve memur maaş zammı Meclis’ten geçti / 14.07.23

Sabah 00:35
04

Seyyanen yapılan artış bundan sonra güncellenecek / 14.07.23

Sabah 02:13
05

Biri kolunu kaybetti diğeri kalbinde kurşunla yaşıyor / 14.07.23

Sabah 02:56
06

‘Zirvede kupayı Erdoğan kaldırdı’ / 14.07.23

Sabah 00:50
07

O proje durduruldu / 14.07.23

Sabah 02:16
08

Mimar kendi köpeğinin kurbanı oldu / 14.07.23

Sabah 01:21
09

Kurye Türkiye’ye getirildi / 14.07.23

Sabah 00:57
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Yaşam
Dünya
Ekonomi
Sağlık
Spor
Günün Yazarları

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı