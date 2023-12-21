Turkuvaz Medya Grubu tarafından düzenlenen 21. Yüzyıl Belediyeciliği Yerel Yönetimler Zirvesi belediye başkanlarının konuşmaları ile devam ediyor. Panelde konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kentsel dönüşüm çalışmalarına vurgu yaparak, Kentsel dönüşüm konusu ülkenin en önemli konusu. Depremleri göz önüne alarak bunu siyaset üstü tutmamız gerekiyor. Dirençli şehirleri oluşturmak bizim birinci önceliğimiz. Biz Türkiyenin en büyük kentsel dönüşüm projesini şu an Akpınarda yürütüyoruz. 2 bin konut yıkıldı ifadelerini kullandı.