Van’da yaşayan 38 yaşındaki Veysel Özaras, 10 yıl önce kurduğu ‘Her Çocuk Bir Umuttur Derneği’ ile çocukların hayatını değiştirdi. Doğu bölgesindeki köy okullarına giderek çocuklara kırtasiye, kıyafet yardımlarında bulunan Özaras, bununla da yetinmeyip onları bilinçlendirmek ve vatan sevgisini anlatabilmek için derslerde veriyor. Bugüne kadar 24 bin çocuğun yüzünü güldürmeyi başardıklarını belirten Özaras, “İyilik, eylem halindeki sevgidir. Onlar bizim umudumuz, geleceğimiz. Dağ, tepe, kar kış yolları aşarak kardeşlerimize ulaşıyoruz” dedi.