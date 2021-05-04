24 milyon araç sahibi için yeni dönem başladı: 1 Mayıs'ta yürürlüğe girdi... / 04.05.21

Son dakika haberi: Trafiğe kayıtlığı 24 milyon aracı doğrudan ilgilendiren lastikte yeni dönem başladı. Yakıt tasarruflu, uzun ömürlü, gürültü yapmayan, çevreyi kirletmeyen lastiklerin kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan Lastiklerin Yatık Verimliliği yönetmeliği 1 Mayıs itibariyle yürürlüğe girdi. Etiketlemede yakıt verimliliği, gürültü sınıfı gibi değerler, yakıt tasarrufu, ıslak zeminde yol tutuş ve dış yuvarlanma gürültüsü hakkındaki bilgilere de erişilebilecek. Kamyon, TIR ve otobüs gibi araçların bilgilerin de karekod QR ile ulaşılabilecek. Araç sahipleri lastik alırken doğru ve güvenli seçim yapabilecek.