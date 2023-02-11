Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, deprem bölgesine arama kurtarma ekibi ve malzeme götürmek için kurulan hava yardım köprüsünde inceleme ve denetlemelerde bulundu. Sahadaki çalışmalarla, faaliyetlerdeki son durum hakkında bilgi alan Bakan Akar, deprem sonrasında yapılan çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Türk Silahlı Kuvvetleri 25 bin 67 personeli ile fiilen deprem bölgesinde görev yapmakta diyen Bakan Akar, TSKnın büyük bir kahramanlıkla milletinin yanında olduğunu ifade etti.