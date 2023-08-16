24 Hazirandan bu yana kamuoyu önünde açıklama yapmayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, 26 Ağustosta sessizliğini bozacak. Akşenerin konuşmasına yönelik beklentiler zirve yaparken, partiye yakın kaynakların iddiaları ise Dağ fare mi doğuracak? deyimini akıllara getirdi. İddiaya göre Akşener konuşması boyunca ittifak tartışmalarının hiçbirine girmeyecek, CHPye de sert eleştiriler yöneltmeyecek. Partisinin yeni dönem vizyonunu tanıtacak olan Akşener, tüm milliyetçi kesimleri partisine davet etmekle yetinecek.