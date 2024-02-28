Türk siyasi tarihinde 28 Şubat 1997’de Post modern darbe olarak gerçekleşen darbenin 27. yıl dönümünde mağdurlar yaşadıklarını SABAH’A anlattı. O dönemde öğrenciyken mobbing uygulanan ve okuldan atılan 28 Şubat Öğrenci Derneği Trabzon Temsilcisi Aynur Özdemir ve Gülden Gebiç yaşadıklarını anlattı. Aynur Özdemir “Üniversitede öğrenciyken başörtüsü yasağı çıkarıldı ve başörtülü öğrencilerin kampüse girişi yasaklanmıştı. Mobbing uygulandı sınava giremedik ve bu yüzden okuldan atıldık. Bu millet tarihe kara bir leke olarak geçen o zulüm günlerini asla unutmayacaktır”, Gülden Gebiç ise şunları söyledi: “Öğrenciyken, önce sözlü, sonra yazılı olarak psikolojik baskı yapıyorlardı. Sonra önüme getirdikleri DGM yazılı bir kağıt imzalamamı istediler. İmzalamayınca okulu bırakmak zorunda kaldım. Cumhurbaşkanımız sayesinde Üniversitelerde ve kamu kurumlarında başörtü yasağı kalktı, eğitimimi tamamladım”dedi.