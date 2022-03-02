3 yıllık tacizin sonu cinayetle bitti! Acılı baba SABAH'a konuştu: Kızımı kaçırmak için adam tuttu / 02.03.22

Kars’ın Arpaçay ilçesi Kardeştepe Köyünde yaşayan 17 yaşındaki Azra Erdağı, 3 yıldır kendisini rahatsız eden ve kaçırma planları yapan 40 yaşındaki 3 çocuk babası Birdal Doğan ile evinin önünde karşılaştı. Doğan’ın saldırısına maruz kalan genç kız babasının tabancasıyla Doğan’ı öldürdü. Genç kızın babası SABAH’A konuştu: “Kızımın 3 yıldır peşindeydi. Sürekli rahatsız ediyordu. 5-6 ay önce yine kızımı rahatsız etmiş. Tehdit ettiği için korkmuş, bize bir şey söyleyememiş. Kızımı kaçırmak için adam tutmuş. Gördüğünüz yerde arabaya atın getirin demiş. Kızımın hayalleri vardı, üniversitede okumak istiyordu”