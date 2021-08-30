30 Ağustos Zafer Bayramı: Tarihin dönüm noktasında neler yaşandı, 30 Ağustos’ta ne oldu? / 30.08.21

Sabah

Yalnızca Türkiye tarihine değil, dünya tarihine de damgasını vurmuş en büyük zaferlerin başında gelen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin yıl dönümünü bir kez daha gururla anıyoruz. Peki, 30 Ağustos'ta ne oldu, Zafer Bayramı'nın bizler için anlamı ve önemi nedir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının yanı sıra tüm Türk halkının amansız mücadelesiyle elde edilen zafere yakından bakalım.