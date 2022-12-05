Alibeyköyde tramvayın çarptığı İETT otobüsünün sürücüsü Ünal Koçkesen 50, Yeşil ışıkta geçiyordum, otobüsümün yarısından fazlası zaten geçmişti. Geçişimi tamamlamadan tramvay otobüsün arka tarafından vurdu. Kamera kayıtlarına da zaten bakıldı. Tramvayın kırmızıda geçtiği görülüyor dedi. Öte yandan, Alibeyköy’de yaşanan kazayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada otobüs şoförünün alkol ve uyuşturucu testinin temiz çıktığı, vatmanın ise test işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.