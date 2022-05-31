3600 ek gösterge Başkan Erdoğan'a sunuluyor! Nefesler tutuldu: İşte Ek Gösterge ile birlikte emekli ikramiyesi ve maaşı hesapları / 31.05.22

Son dakika haberi...Başkan Recep Tayyip Erdoğanın sözünü verdiği ve asgari ücret 2022in netleşmesinin ardından öncelikli gündemle ele alınan 3600 ek gösterge çalışması tamamlandı. Ek gösterge düzenlemesi ile milyonlarca memurun emekli ikramiyesi ve maaşı artacak. Gelen son dakika haberine göre; Beştepede Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlığında 3600 ek gösterge toplantısı yapıldı. Ek göstergede dar ve geniş kapsamlı olmak üzere iki alternatif değerlendirildi. Netleşen 3600 ek gösterge taslağı ve çalışmasının bugün Başkan Erdoğana sunulması bekleniyor.