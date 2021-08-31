3600 ek gösterge çalışmalarından son dakika gelişmesi: SABAH Memurlar o taslaklara ulaştı... / 31.08.21

Sabah

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in toplu sözleşme görüşmelerinde, 3600 ek gösterge ile ilgili yaptığı "Çözüme kavuşturulacak" açıklamasının ardından milyonlarca memur 3600 ek gösterge hakkındaki gelişmelere odaklandı. SABAH Memurlar'ın ulaştığı son dakika bilgilerine göre; 3600 ek gösterge artışıyla ilgili çalışmalar başladı. Daha önce 4 meslek grubu için yapılan çalışmaların diğer ünvanları da kapsaması bekleniyor. Bu konuda hazırlanan taslaklara ulaşan Sabah Memurlar ilk taslağı yayımlıyor. Statü, eğitim, unvan ve diğer parametrelere göre hazırlanan diğer taslaklar da yakında Sabah Memurlar’da olacak.