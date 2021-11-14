3600 ek gösterge geliyor! Başkan Erdoğan ve Bakan Bilgin açıkladı: 3600 ek gösterge için tarih belirlendi / 14.11.21

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan bugün Memur-Sen programında 3600 ek gösterge konusunda önemli bir açıklama yaparak Personelimizin önemli bir kısmını kapsayan 3600 ek gösterge meselesini önümüzdeki yılın sonuna kadar çözüme kavuşturmayı planlıyoruz dedi. Erdoğanın müjdesi ve detaylarına ilişkin bilgileri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin kamuoyu ile paylaştı. İşte Bakan Bilginin ağzından 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Çalışmalar ne durumda gibi soruların cevapları...