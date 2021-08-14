3600 ek gösterge ile yüksek emeklilik maaşının önü açılıyor / 14.08.21

Sabah

Milyonlarca memur ve memur emeklisinin gözü toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında 3600 ek gösterge konusunda atılacak adıma çevrildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in bu sözleşme sürecinde çözülmesi gerektiği görüşünü benimsediklerini açıklarken ek gösterge düzenlemesinin yaşama geçmesiyle birlikte hem görev ücretine hem de emekli aylığına olumlu yansıyacak, kamuda yükselmenin önü de açılmış olacak. Emeklilik durumunda alınacak maaş ve ikramiyede yüzde 20'nin üzerinde artış olacak.