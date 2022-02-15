3600 ek gösterge tablosu 2022 için yeni hesaplar geldi! Öğretmen, polis, din görevlisi, hemşire maaşı, ikramiyesi ne kadar olacak / 15.02.22

Son dakika haberi...3600 ek gösterge düzenlemesi için yapılan çalışmalar sonunucu yeni taslaklar belli oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 3600 ek gösterge konusunu hafta içinde sendikalar ile müzakere edeceği bildirildi. 3600 ek gösterge düzenlemesi sonrası memurların hem maaşları hem de emeklilik ikramiyeleri artacak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin Mayıs ayında TBMMye gelmesi bekleniyor. Peki öğretmen, polis, din görevlisi ve hemşire maaşı, ikramiyesi ne kadar olacak? İşte merak edilen yeni 3600 ek gösterge tablosu 2022 ile beraber son dakika haberinin detayları...