İzmir Aliağada kurumsal bir firmada müdür olan, evli ve 2 çocuk annesi Hülya Güneri 56, 1,5 yıl önce ilerleyen diyabet hastalığı için İstanbuldaki Özel Etiler Hastanesinde 4 hastasının ölümünden sorumlu olarak yargılanan ve bir hemşireye tacizden 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Prof. Dr. Alper Çelike ameliyat oldu. Ameliyatta midesi, bağırsakları zarar gören ve ameliyat sonrası enfeksiyon kapan Güneri, günden güne fenalaştı. 1,5 yılda 4 ameliyat geçiren Güneriye içeriden 400, dışarıdan 18 dikiş atıldı.