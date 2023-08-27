İstanbulda yaşayan ve 12 yaşından beri dalgıçlık yapan Ahmet Ali Taşpınar 53, 9 gün önce Edirnenin Enez ilçesinde Şahin Tepesi adı verilen bölgede tüpsüz dalış yaptığı denizden çıkamadı. 9 gündür Taşpınarı arama çalışmalarını sürdüren sahil güvenlik ekipleri, zıpkını, dalış yaptığı kıyı şeridinden 1 kilometre açıkta bulundu. Dalmadan önce ailesine, Eğer akıntıya kapılırsam, olumsuz bir durum olursa Semadirek adası veya Limos, Midilli, Gökçeadaya doğru yüzeceğim dediği öğrenilen Taşpınarın, Yunan adalarına yüzüp tutuklamış olma ihtimali üzerinde de duruyor. Arkadaşlarının, askeri üs bulunan Semadirek Adasındaki Yunan güvenlik birimlerinden bilgi almak isteyince, Yunan askerinin hakaret ve darbına maruz kaldığı öğrenildi.