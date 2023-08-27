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41 yıllık dalgıç denizden çıkamadı / 27.08.23

41 yıllık dalgıç denizden çıkamadı / 27.08.23

Sabah

150 Bölüm | 07:52:06
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01

41 yıllık dalgıç denizden çıkamadı / 27.08.23

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Geri dönüşler hızlandı: El Bab’da hayat yeniden yükseliyor / 27.08.23

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O çizmeler çürük çıktı / 27.08.23

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