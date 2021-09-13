46 kez ardışık arandı ama serbest kaldı! Bu karar çok tartışılır / 13.09.21

Sabah

FETÖ’nün TSK’daki kripto yapılanmasına yönelik İzmir’de gerçekleştirilen son operasyonda tutuklamaya sevk edilen 143 şüpheliden 43’ü adli kontrolle serbest bırakıldı. İzmir 3. Sulh Ceza Hakimliği’nin, Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin ankesörlü telefonla yalnızca bir kez ardışık aranmanın FETÖ üyeliği suçu için yeterli olabileceğine yönelik kararına rağmen, aralarında 46 kez ardışık aranmaya takılan 1 şüphelinin de yer aldığı 5 eski askeri öğrenci hakkında verdiği karar dikkat çekti.