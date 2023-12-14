Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından 652 ekip, bin 422 personel ve 25 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla uyuşturucu tacirlerine yönelik 49 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen Narkogüç-39 operasyonunda, 3 ton 275 kilo uyuşturucu madde ele geçirilirken 378 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Gençlerimizi ve geleceğimizi zehirleyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmayacağız. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar” şeklinde açıklamada bulundu.