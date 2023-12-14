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49 ilde eş zamanlı “NARKOGÜÇ-39” operasyonu! 378 şüpheli zehir taciri yakalandı / 14.12.23

49 ilde eş zamanlı “NARKOGÜÇ-39” operasyonu! 378 şüpheli zehir taciri yakalandı / 14.12.23

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150 Bölüm | 07:52:06
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01

49 ilde eş zamanlı “NARKOGÜÇ-39” operasyonu! 378 şüpheli zehir taciri yakalandı / 14.12.23

Sabah 01:08
02

Türk fonu hayata geçiyor / 14.12.23

Sabah 00:37
03

Ankara, insanlığın sesi oldu: BM’de Türkiye etkisi / 14.12.23

Sabah 01:25
04

FETÖ’cülerin iltica oyunu / 14.12.23

Sabah 01:06
05

İnsanlık siyonist çukurunda! / 14.12.23

Sabah 01:38
06

Rüyalarıma girip ‘Ben ölmedim’ diyor / 14.12.23

Sabah 01:17
07

Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu’nu aratmıyor: Önce şehit cenazesine sonra PKK’nın adresine / 14.12.23

Sabah 00:47
08

‘Dünya İsrail yardakçısı 10 ülkeden de büyüktür’ / 14.12.23

Sabah 01:34
09

“Zafer günü Hanzala’nın yüzünü ben çizeceğim” / 14.12.23

Sabah 01:26
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