5 ay arayla annesini ve sevgilisini kaybeden gencin yürek yakan vasiyet / 10.09.21

Sabah

Antalya'da yaşayan Burak Balcı, 14 Nisan'da annesini, 6 Eylül'de ise sevdiği kızı, trafik canavarına kurban verdi. 5 ayda çifte acı yaşayan Balcı'nın, üyesi olduğu "Bir el bir hayat" yardımlaşma grubunda yaptığı, "Ben neyin ahını çekiyorum? Kime ne zararım dokundu da önce annemi sonra eşim olacak sevdiğimi, yarimi aldı. Eğer bende gidersem vasiyetimdir, kalbimin yarısını sevdiğimin, diğer yarısını annemin yanına gömün" paylaşımı yürekleri dağladı.