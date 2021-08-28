500 milyon ışık yılı uzaklıktan geliyor! Uzaylılardan bir mesaj olabilir mi? / 28.08.21

Sabah

Hızlı Radyo Patlamaları (Fast Radio Burst/FRB) bilim insanlarının uzun zamandır ilgilendiği konuların başında geliyor. Kaynakları belirsiz olan FRB'ler hakkında çeşitli teoriler ortaya atıldı. Hatta bazı komplo teorisyenleri FRB'lerin kaynağının oldukça gelişmiş uzaylı medeniyetleri olduğunu söyledi. Şimdi FRB'ler hakkında ilginç bir çalışmanın sonuçları paylaşıldı. Bazı detaylar belli oldu. Ancak bazı uzmanlar ulaşılan sonucun yanlış olduğunu düşünüyor.