Son dakika haberine göre; 6 yaşındaki kız çocuğunun cinsel istismara maruz bırakıldığı olay ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Anne Fatıma Gümüşel, baba Yusuf Ziya Gümüşel ve Kadir İstekli hakkında, mağdurenin avukatı tarafından tutuklama talep edildi. Gelen son dakika bilgisine göre ise; 6 yaşındaki kız çocuğunun evlendirilmesi ve cinsel istismara uğramasına ilişkin açılan davada Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının talebi üzerine mahkeme duruşma gününü öne çekti. 22 Mayıs 2023 tarihine gün verilen duruşma 30 Ocak 2023 günü görülecek.