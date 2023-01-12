Ahmet Davutoğlunun seçilecek cumhurbaşkanı ile birlikte 6 parti liderinin de imza yetkisine sahip olacağı açıklaması tartışma konusu oldu. İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu da Ahmet Davutoğlunun sözlerine tepki göstererek, 6lı masada böyle bir konunun konuşulmadığını söyledi. Konuyla ilgili açıklamada bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Davutoğlunun açıklamalarını teyit etti. Altı partinin lideri eşittir ve başkan yardımcısı olacaktır. Yüzde 1, yüzde 3, yüzde 50 diye bakamayız. Altısı da Cumhurbaşkanı yardımcısı olsun istiyoruz dedi.