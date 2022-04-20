6'lı masa derinden sarsıldı! O sözler sonrası kriz çıktı! 3 lider birbirine küstü... / 20.04.22

Son dakika haberine göre; Muhalefetin, 2023 seçimlerinde Cumhur İttifakını yenebilmek için kurduğu 6lı ittifak karıştı. Demokrat Parti Lideri Gültekin Uysalın Cumhurbaşkanı adayı tanımı sonrası DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu küstü. Yeni seçim kanunu sonrası Millet İttifakına gerek olmadığını düşünen Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu üçüncü ittifakın peşine düştü. İYİ Parti Lideri Meral Akşener sessizliğini sürdürürken, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, derinden sarsılan masayı yeniden toparlamak istiyor.