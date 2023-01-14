CHPye yakınlığı ile bilinen Can Ataklı, 6lı masanın Cumhurbaşkanı adayının seçilmesi halinde çıkaracağı ilk kararnameyi açıkladı. Ataklı, 6lı masada çok etkili bir isimle konuştuğunu belirterek, 6 lı masanın çalışmalarını da tek tek yakından biliyor. Şu anda 9 bin kişilik liste hazır dedi.O gece 6lı masanın Cumhurbaşkanı adayı göreve gelirse 1 numaralı çıkaracağı kararname, Temmuz 2018den itibaren yapılan bütün atama kararları iptal edilecek. 2nci kararname ile boşalan makamlara şu isimler atanmıştır denilecek. dedi. Ataklı, kuvvet komutanlarının, emniyet müdürlerinin, valilerin bir gecede değişeceğini söyledi.