Son dakika haberi: Jandarma Genel Komutanlığı, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütü üyelerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda, Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç isimli teröristi bir TIR’ın dorsesinin altına saklanırken yakaladı. Canfeda Alman kod adlı Azad Öngüç, 2018 yılından Siirt’te yol yapımı çalışmalarının emniyetini sağlayan 1 Jandarma ile 6 Güvenlik Korucusunun şehit olduğu ve 12 personelin yaralandığı silahlı saldırı olayında yer aldığı, örgütün sözde Türkiye sorumlusu Hakkı Gabar kod adlı İskan Akyüz’ün uzun süre korumalığını yaptığı tespit edildi.