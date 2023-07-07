Fetullahçı Terör Örgütünün FETÖ 15 Temmuz 2016daki hain darbe girişimi sırasında Ankara Emniyet Müdürlüğünde şehit olan polis memuru Muhammet Oğuz Kılınçın yüreklerdeki acısı tazeliğini koruyor. Ailesi evlatlarının acısını ulaştığı şehitlik makamı ve gösterdiği kahramanlıkla dindirmeye çalışıyor. SABAHa konuşan şehit Kılınçın annesi Meltem Kılınç, Ben bir anne olarak evladımı yaşıyorum. Her zaman aklımızda. 15 Temmuz darbe girişimi vatan hainlerinin bizzat ülkemizi işgal teşebbüsüydü. Ben evladımı, Allah sevgisi, vatan ve millet sevgisiyle büyüttüm. Allah evladıma şehitlik makamını nasip etti. dedi.