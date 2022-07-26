7 yıllık örgüt üyesinden bomba itiraflar! Terörist erkekler arasında çarpık ilişki skandalı / 26.07.22

Türkiyede kırsal alanda 2019 yılında varlığı bitirilen MLKP terör örgütü, Ezilenler Sosyalist Partisi aracılığıyla örgüte kazandırdığı isimleri Suriyede PKK/YPG saflarına gönderiyor. Örgüt içerisinde erkekler arasında yaşanan çarpık ilişkiler ve yöneticilerin baskısı örgüt üyelerinin kaçışını hızlandırdı. Suriyeden kaçarak Türkiyeye teslim olan 7 yıllık MLKP üyesi B.A. örgüt hakkında çarpıcı bilgiler verdi. ABDnin Suriyede YPGnin seçtiği sivillere pilotaj eğitimi verdiğini, ABDnin YPGyi desteklemesi nedeniyle MLKP ile PKK arasında gerilim yaşandığını anlatan itirafçı, erkekler arasında yaşanan çarpık ilişkiler nedeniyle AİDSden ölen örgüt üyesinin kovid nedeniyle öldüğünün duyurulduğunu itiraf etti.